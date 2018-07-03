Тренер Акинфеева уверен, что его воспитанник входит в пятерку топовых вратарей мира

СЕГОДНЯ 17:59 2018-07-03T18:00:05+03:00

Вячеслав Чанов рассказал Радио "Комсомольская правда", что же на самом деле из себя представляет "победный прыжок" российского голкипера в матче с Испанией

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Игрок российской национальной сборной Игорь Акинфеев, который накануне своим сейвом вывел нашу команду в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, является одним из тех вратарей, которые рождаются лишь раз в несколько десятков лет. Сначала таким голкипером был Лев Яшин, потом Ринат Дасаев, сейчас же пришло время нового поколения.

Такое мнение Радио "Комсомольская правда" озвучил известный вратарь и тренер Вячеслав Чанов, говоря о своем воспитаннике. Он не стал рассуждать о том, чем же на самом деле являлся тот самый "победный прыжок" Акинфеева - удачей, совпадением или талантом, а высказался кратко и лаконично, как самый настоящий профессионал.

"Я могу назвать одной фразой – вратарь. Сегодня Игорю еще 32 года. Я начал с ним работать с 14 лет. И давал все вратарские заморочки, как у нас называется… Мы столько лет прошли вместе", - поделился своими воспоминаниями Чанов.

Тренер признался, что всегда верил в своего воспитанника и сейчас очень гордится его успехами.

"Два дня назад мы его называли лучшим игроком сборной, сегодня он лучший. Да, я горд. Я счастлив, что он есть. Не будь Игоря, какая-нибудь перестановка, от того времени, старшего, и перестановка на новые рельсы вратарского искусства, как раз Игорь сейчас находится там, где есть. Я давно это говорил, что он входит в пятерку топовых вратарей мира", - подытожил наставник.

Между тем, интернет-пользователи и общественность в целом уже признали отбитый Акинфеевым мяч символом победы нашей сборной в матче против Испании и одним из самых блестящих моментов современной истории отечественного футбола.

Самого же голкипера теперь считают гением. Болельщики даже предложили добавить к так называемой "руке Бога" Марадоны "ногу Бога" Акинфеева, а ленты социальных сетей уже заполнены огромным количеством мэмов, посвященных известному футболисту.