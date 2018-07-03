Названо имя убийцы рэпера Тупака Шакура

СЕГОДНЯ 18:57 2018-07-03T18:57:57+03:00

Спустя 22 года после смерти музыканта экс-гангстер Дуэйн Кит Дэвис решил рассказать, кто был преступником

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Бывший наркоторговец Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Keefe D, раскрыл подробности убийства Тупака Шакура. В частности, он назвал имя убийцы рэпера. Им оказался племянник экс-гангстера Орландо Андерсон по прозвищу Baby Lane.

Как заявил Дэвис в интервью для сериала компании Netflix «Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги», мотивом стала личная ссора: незадолго до убийства Андерсон попытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что рэпер с друзьями избили его, пишет The Daily Mail.

Стоит отметить, что сам предполагаемый преступник был убит еще в 1998 году: он погиб в перестрелке в Лос-Анджелесе.

СПРАВКА «КП»

Тупак был застрелен в ночь на 7 сентября 1996 года. Произошло это около отеля в пригороде Лас-Вегаса (штат Невада). Официально убийца так и не был найден.