2018-07-03T19:37:23+03:00
В мире

Два человека пострадали при стрельбе в начальной школе в Канзасе

В момент нападения детей на территории учебного заведения не было
Дарья ИВАШКИНА
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Два человека пострадали при стрельбе в начальной школе в КанзасеДва человека пострадали при стрельбе в начальной школе в КанзасеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 3 июля, стрельба произошла в американском городе Оверленд-Парк, расположенном в штате Канзас. Как выяснилось, в 09:00 по местному времени (17:00 мск) неизвестный открыл огонь рядом со зданием начальной школы. К счастью, в момент нападения детей на территории учебного заведения не было.

Однако без пострадавших не обошлось. По последним данным, в результате инцидента ранения получили два человека. Причем, как стало известно, состояние обоих пострадавших оценивается как критическое.

Что касается стрелка, то ему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция ведет его поиски, сообщает телеканал CBS. При этом мотивы нападения пока неизвестны.

Отметим, случаи с применением огнестрельного оружия не редкость в США. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в марте стрельба произошла на территории средней школы в городе Бирмингем (штат Алабама). Тогда один человек погиб, и еще трое пострадали.

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