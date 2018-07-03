Главный тренер сборной Германии Йохим Лев остался на своем посту

СЕГОДНЯ 20:05 2018-07-03T20:05:20+03:00

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58-летний Йохим Лев продолжит тренировать национальную команду - так сегодня решил на своем заседании Немецкий футбольный союз. Напомним, что сборная Германии с треском провалилась на чемпионате мира в России - проиграла два матча из трех (Мексике - 0:1 и Южной Корее - 0:2), заняла последнее место в группе и не вышли в плей-офф.

- Я благодарен за доверие, которое оказывает мне Немецкий футбольный союз, несмотря на обоснованную критику моей работы после вылета команды с чемпионата мира. Мне было важно знать, что меня еще поддерживают, и я готов ответить тем же. Мое разочарование по-прежнему огромно, но теперь я готов заняться перестройкой команды с той же нескончаемой мотивацией. Мы будем анализировать произошедшее вместе с игроками и приступим к работе. На это понадобиться время, но мы уложимся до начала нового международного сезона, который стартует в сентябре, - приводит слова Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Лев возглавляет сборную с 2006 года. За это время бундестим завоевала серебро и две бронзы чемпионатов Европы, а также бронзу и золота чемпионатов мира. Команда в первый раз за это время вернулась домой без наград.