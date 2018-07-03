Госдума одобрила в первом чтении пожизненное заключение для педофилов

СЕГОДНЯ 19:57 2018-07-03T19:57:37+03:00

При этом в нижней палате парламента хотят обсудить вопрос о кастрации виновных в преступлениях сексуального характера в отношении детей

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Во вторник, 3 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном наказании для педофилов.

Причем в ходе рассмотрения этого документа депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил предусмотреть в законе химическую кастрацию виновных вне зависимости от срока давности преступления. «Независимо от срока давности в этом законе необходимо предусмотреть кастрацию этого подлеца», - сказал политик.

При этом спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил Харитонову «оформить свою инициативу как поправку». «Если это предложение ко второму чтению, мы можем этот вопрос с вами обсудить», - цитирует председателя Госдумы ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой предложила ввести пожизненное заключение за сексуальные преступления в отношении детей еще в октябре прошлого года. Как тогда отмечалось, согласно подготовленному парламентариями законопроекту, сроки давности таких дел будут приостановлены для обеспечения «неотвратимости наказания».