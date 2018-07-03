2018-07-03T20:26:52+03:00
Звезды

«Я татуировку сделал»: рэпер T-killah ответил на обвинения во лжи

Ранее музыкант показал своим поклонникам, как ему набивают слово «Россия» на скуле
Дарья ИВАШКИНАЮрий ОРЕШОВ, Радио "Комсомольская правда"
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Фото: Instagram/@t_killahФото: Instagram/@t_killah
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Рэпер Александр Тарасов, известный как T‐killah (Текила), ответил на обвинения мастера тату Николая Маркелова, заявившего, что музыкант обманул своих поклонников, пообещав набить татуировку в случае победы сборной России над Испанией. По словам рэп-исполнителя, никого он не обманывал. Как заверил Текила в эфире Радио «Комсомольская правда», он на самом деле сделал себе тату. При этом Тарасов отметил, что не стоит верить всему, что пишут в интернете.

- Я татуировку сделал. Несмываемую, - заявил рэпер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее T-killah выложил в соцсетях видео, на котором запечатлено, как ему делают тату на лице. Судя по опубликованной записи, он набил на скуле слово «Россия». По словам самого Тарасова, сделал он это в честь победы нашей сборной над Испанией на чемпионате мира по футболу 2018 года и так как проспорил своей невесте Марии Беловой.

Между тем мастер татуировки Николай Маркелов обвинил хип‐хоп‐исполнителя во лжи. Как он заявил, T-killah просто попросил татуировщика сделать вид, что тот работает, ведь на видео, по словам Маркелова, даже нет иглы.

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