Матч Колумбия - Англия: Хамес Родригес не попал в стартовый состав колумбийцев

СЕГОДНЯ 20:51 2018-07-03T20:51:26+03:00

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В Москве на стадионе "Спартак" сегодня, 3 июля, будет сыгран матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии. Проигравший в этой встрече покинет турнир, победитель - пройдет в четвертьфинал. Этой игрой завершится программа первой стадии плей-офф ЧМ-2018. И уже известны стартовые составы команд. Главная неожиданность - в запасе остался один из лидеров команды Колумбии Хамес Родригес.

Полностью стартовый состав сборной Колумбии выглядит следующим образом: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Ерри Мина, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Джефферсон Лерма, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.

В стартовый состав сборной Англии вошли Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

Матч Колумбия - Англия пройдет в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия - Англия.