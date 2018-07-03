2018-07-03T20:51:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Матч Колумбия - Англия: Хамес Родригес не попал в стартовый состав колумбийцев

Стали известны стартовые составы команд на игру 1/8 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Матч Колумбия - Англия пройдет в Москве на стадионе "Спартак" сегодня, 3 июля.Матч Колумбия - Англия пройдет в Москве на стадионе "Спартак" сегодня, 3 июля.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Спартак" сегодня, 3 июля, будет сыгран матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии. Проигравший в этой встрече покинет турнир, победитель - пройдет в четвертьфинал. Этой игрой завершится программа первой стадии плей-офф ЧМ-2018. И уже известны стартовые составы команд. Главная неожиданность - в запасе остался один из лидеров команды Колумбии Хамес Родригес.

Полностью стартовый состав сборной Колумбии выглядит следующим образом: Давид Оспина, Сантьяго Ариас, Ерри Мина, Хоан Мохика, Давинсон Санчес, Вильмар Барриос, Джефферсон Лерма, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Хуан Кинтеро, Радамель Фалькао.

В стартовый состав сборной Англии вошли Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

Матч Колумбия - Англия пройдет в Москве на стадионе "Спартак" и начнется в 21:00 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия - Англия.

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