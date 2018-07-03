«Все продавать»: в Верховной раде предложили «залить Россию водкой»

СЕГОДНЯ 21:06 2018-07-03T21:06:18+03:00

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Депутат Верховной рады Олег Барна придумал, как пополнить бюджет Украины, а заодно и «выиграть у России экономическую войну». Как считает политик, незалежной следует продавать нашей стране все. Исключение, по его мнению, нужно сделать только для «того, что Москва может использовать против Киева», и для неких высоких технологий.

В частности, Барна призвал «залить Россию водкой». «Чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий» - сказал нардеп в эфире украинских СМИ.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, Украина скоро останется без своей водки. В июне стало известно, что местные госслужбы арестовали счета единственного в стране производителя спиртосодержащей продукции - компании «Укрспирт».