2018-07-03T21:06:18+03:00
Политика

«Все продавать»: в Верховной раде предложили «залить Россию водкой»

Украинский депутат Олег Барна рассказал, как, по его мнению, можно пополнить бюджет страны
Дарья ИВАШКИНА
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В Верховной раде предложили «залить Россию водкой»В Верховной раде предложили «залить Россию водкой»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат Верховной рады Олег Барна придумал, как пополнить бюджет Украины, а заодно и «выиграть у России экономическую войну». Как считает политик, незалежной следует продавать нашей стране все. Исключение, по его мнению, нужно сделать только для «того, что Москва может использовать против Киева», и для неких высоких технологий.

В частности, Барна призвал «залить Россию водкой». «Чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий» - сказал нардеп в эфире украинских СМИ.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, Украина скоро останется без своей водки. В июне стало известно, что местные госслужбы арестовали счета единственного в стране производителя спиртосодержащей продукции - компании «Укрспирт».

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