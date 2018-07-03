2018-07-03T21:23:19+03:00
В мире

Додон планирует встретиться с Путиным в Москве в середине июля

Молдавский лидер намерен посетить церемонию закрытия ЧМ-2018
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Молдавии Игорь Додон (слева) и российский лидер Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССПрезидент Молдавии Игорь Додон (слева) и российский лидер Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Во вторник, 3 июля, стало известно, что президент Молдавии Игорь Додон планирует встретиться с главой нашего государства Владимиром Путиным в Москве в середине июля.

По словам молдавского лидера, он получил приглашение на церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 года, которая пройдет в российской столице 15 июля. «Я получил приглашение посетить церемонию закрытия чемпионата мира по футболу. Рассчитываю встретиться с президентом Владимиром Путиным. Такая встреча уже готовится», - цитирует Додона ТАСС.

При этом политик заявил о намерении добиваться полного восстановления отношений с РФ, а также «установления равновесия в отношениях Молдавии с Востоком и Западом».

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Причем, как ранее заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве будут рады всем лидерам, которые пожелают приехать на ЧМ-2018.

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