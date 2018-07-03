2018-07-03T21:42:40+03:00
Общество

Похороны Леонида Кравченко пройдут 5 июля в Москве

Стали известны дата и место похорон Леонида Кравченко
Дарья ИВАШКИНА
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Леонид Кравченко. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАССЛеонид Кравченко. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС
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Во вторник, 3 июля, стали известны дата и место похорон Леонида Кравченко - советского и российского журналиста, бывшего руководителя Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Как выяснилось, экс-главу Гостелерадио Советского Союза, скончавшегося в минувший понедельник на 81-м году жизни, похоронят в этот четверг, 5 июля, на Троекуровском кладбище в Москве. Причем, как уточнил сын усопшего Антон Орех, там же пройдет и прощание с его отцом. «Похороны на Троекуровском кладбище, прощание там же - в 12:00», - сказал он ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Леонид Кравченко умер в понедельник, 2 июля. Смерть настигла его в Москве в возрасте 80 лет.

СПРАВКА «КП»

В 1970 году Леонид Кравченко был назначен первым заместителем гендиректора программ Центрального телевидения, а через год начал курировать телевидение, а затем и центральные газеты в отделе пропаганды ЦК КПСС. В 1975 году стал главредом «Строительной газеты», потом газеты «Труд». А в 1985-м Кравченко был назначен первым заместителем главы Гостелерадио СССР. Председателем же Госкомитета по телевидению и радиовещанию он стал в 1990 году.

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