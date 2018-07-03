Первый тайм матча Колумбия - Англия на ЧМ-2018 завершился вничью 0:0
Зрители не переставая поддерживают южноамериканцев
Сборная Англии играет с Колумбией на стадионе "Спартак" в рамках ЧМ-2018.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве на стадионе "Спартак" подошел к концу первый тайм встречи 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между Колумбией и Англией. За 45 стартовых минут поединка зрители так и не увидели голов.
На перерыв команды ушли при счете 0:0 на табло. Однако же, преимущество на трибунах - целиком за командой Колумбии. На зрительских местах абсолютное большинство фанатов из этой южноамериканской страны.
Матч Колумбия - Англия - последний из восьми игр стартового раунда плей-офф турнира.
Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия - Англия.