Биньямин Нетаньяху встретится с Владимиром Путиным 11 июля

СЕГОДНЯ 21:57 2018-07-03T21:57:46+03:00

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Во вторник, 3 июля, стало известно о намерении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 11 июля посетить Москву. При этом, как уточнила пресс-секретарь канцелярии главы правительства еврейского государства Анна Йонатан-Леус, Нетаньяху планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

«В среду, 11 июля, Нетаньяху поедет в Москву, где состоится встреча премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным», - сказала Йонатан-Леус ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в середине июня российский лидер разговаривал с израильским премьером по телефону. Тогда стороны выразили готовность усиливать координацию действий по Сирии, в том числе по борьбе с международным терроризмом, а также условились о контактах на различных уровнях.

Кстати, Путин и Нетаньяху в этом году лично встречались уже дважды. В предыдущий раз председатель кабмина еврейского государства посещал Москву 9 мая.