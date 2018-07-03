Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей паспорт

3 Июль 22:20 2018-07-03T22:20:10+03:00

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Во вторник, 3 июля, Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект о праве кассиров кинотеатров и библиотекарей требовать паспорта у посетителей. Авторы этого документа считают, что подобные меры помогут обеспечить исполнение закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Кроме того, в проекте закона, текст которого опубликован на сайте Госдумы, предлагается запретить распространение информационной продукции, запрещенной для несовершеннолетних, в предназначенных для детей организациях.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте появилась информация о том, что министерство культуры РФ разработало поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые предлагают обязать зрителей предъявлять паспорта перед покупкой билетов на фильмы с маркировкой «18+».