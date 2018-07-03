2018-07-03T22:53:00+03:00
Дом. Семья

Кот влез в панораму Google Maps в Риме и стал знаменитостью

Снимки забавного животного разлетелись по всему интернету
Дарья ИВАШКИНА
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Кот с площади Торре-Арджентина в Риме. Фото: Google MapsКот с площади Торре-Арджентина в Риме. Фото: Google Maps
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Один из обитателей стихийно возникшего кошачьего заповедника на площади Торре-Арджентина в Риме случайно оказался на панараме города в сервисе Google Maps. Причем после этого кот, «испортивший» фотографии для «гугловских» карт, стал настоящей звездой: снимки, на которых запечатлено животное, разлетелись по всему интернету.

Стоит отметить, что первыми на необычные кадры обратили внимание пользователи портала Reddit.

Кстати, кошачий заповедник стихийно возник на Торре-Арджентина в конце 1920-х годов: римские коты массово переселились на площади после раскопок в 1929 году. А вскоре туда начали приходить туристы: кто-то - чтобы покормить животных и как-то помочь им, а кто-то - просто посмотреть.

Между тем ранее животные неоднократно попадали на снимки Google Maps. К примеру, недавно таким же образом прославилась собака из японской префектуры Кагосима, которая решила догнать машину, делающей снимки для Google Maps, и в результате «заполонила» собой панораму.

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