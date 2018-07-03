Матч Колумбия - Англия: основное время матча завершилось вничью 1:1
Южноамериканцев спас от поражения в 1/8 финала Йерри Мина
Сборная Колумбии "спаслась" в матче 1/8 финала ЧМ-2018.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве на стадионе "Спартак" завершилось основное время матча 1/8 финала Колумбия - Англия. 90 минут поединка так и не выявили победителя. Итоговый счет по итогам двух таймов - 1:1.
На 57-й минуте матча счет открыл точным ударом с пенальти Харри Кейн. А на 94-й минуте Йерри Мина "оставил в игре" колумбийцев, сравняв счет точным ударом головой. По итогам основного времени - 1:1 и теперь нас ждут бонусные полчаса встречи.
Победитель матча Колумбия - Англия в четвертьфинале выйдет на сборную Швеции. Она сегодня ранее выиграла 1:0 у Швейцарии в матче 1/8 финала.
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