2018-07-03T23:20:39+03:00
Спорт

Мария Шарапова завершила выступления на "Уимблдоне", проиграв россиянке в первой же игре

В трех партиях она уступила россиянке Виталии Дьяченко
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова неожиданно проиграла в первом же круге.Мария Шарапова неожиданно проиграла в первом же круге.Фото: REUTERS
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Сенсацией завершился первый матч россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне. На турнире Большого шлема в Лондоне наша теннисиситка уступила молодой соотечественнице Виталии Дьяченко.

Шарапова была посеяна под 24 номером в Лондоне и проиграла в трех партиях 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. В поединке следующего раунда Дьяченко сыграет против американки Софии Кенин.

Стоит отметить, что до этого спортсменки играли между собой. В матче Открытого чемпионата Франции в 2015 году Шарапова была сильнее Дьяченко.

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