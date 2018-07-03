Мария Шарапова завершила выступления на "Уимблдоне", проиграв россиянке в первой же игре
В трех партиях она уступила россиянке Виталии Дьяченко
Мария Шарапова неожиданно проиграла в первом же круге.Фото: REUTERS
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Сенсацией завершился первый матч россиянки Марии Шараповой на Уимблдоне. На турнире Большого шлема в Лондоне наша теннисиситка уступила молодой соотечественнице Виталии Дьяченко.
Шарапова была посеяна под 24 номером в Лондоне и проиграла в трех партиях 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. В поединке следующего раунда Дьяченко сыграет против американки Софии Кенин.
Стоит отметить, что до этого спортсменки играли между собой. В матче Открытого чемпионата Франции в 2015 году Шарапова была сильнее Дьяченко.