Посольство РФ: Данные по делу Скрипалей распространяют через вбросы в СМИ

3 Июль 23:16 2018-07-03T23:17:54+03:00

В дипмиссии отметили, что британский МИД не отвечает на просьбы подтвердить информацию из публикаций

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Власти Великобритании распространяют информацию по делу бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии через вбросы в СМИ. Такое заявление сделал представитель посольства РФ в Лондоне после публикации газетой The Sun материала о появившихся подозреваемых в покушении на экс-шпиона.

«Россия не меньше Великобритании заинтересована в установлении исполнителей этого преступления против российских граждан. С этой точки зрения установление подозреваемых можно было бы только приветствовать. Однако нам сложно всерьез комментировать газетную публикацию, которая, уже по традиции, основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок», - отметил дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, посольство сделало запрос в МИД Соединенного Королевства по данным из статьи, но ответа не последовало, а значит, правдивость этой публикации нельзя проверить.

«Складывается впечатление, что в отсутствии веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и «правдоподобные объяснения» призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери», — подчеркнул представитель дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru цитировал публикацию британского издания, в которой говорилось, что у следствия по делу Скрипалей появились двое подозреваемых. Издание отметило, что эти неназванные личности покинули королевство в течение 24 часов после покушения на экс-шпиона и наверняка имеют связь с Россией.