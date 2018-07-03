2018-07-03T23:17:54+03:00
Политика

Посольство РФ: Данные по делу Скрипалей распространяют через вбросы в СМИ

В дипмиссии отметили, что британский МИД не отвечает на просьбы подтвердить информацию из публикаций
Юлия ДИВЕЕВА
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Юлия Скрипаль и Сергей Скрипаль в пабе в СолсбериЮлия Скрипаль и Сергей Скрипаль в пабе в СолсбериФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Великобритании распространяют информацию по делу бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии через вбросы в СМИ. Такое заявление сделал представитель посольства РФ в Лондоне после публикации газетой The Sun материала о появившихся подозреваемых в покушении на экс-шпиона.

«Россия не меньше Великобритании заинтересована в установлении исполнителей этого преступления против российских граждан. С этой точки зрения установление подозреваемых можно было бы только приветствовать. Однако нам сложно всерьез комментировать газетную публикацию, которая, уже по традиции, основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок», - отметил дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, посольство сделало запрос в МИД Соединенного Королевства по данным из статьи, но ответа не последовало, а значит, правдивость этой публикации нельзя проверить.

«Складывается впечатление, что в отсутствии веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и «правдоподобные объяснения» призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери», — подчеркнул представитель дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru цитировал публикацию британского издания, в которой говорилось, что у следствия по делу Скрипалей появились двое подозреваемых. Издание отметило, что эти неназванные личности покинули королевство в течение 24 часов после покушения на экс-шпиона и наверняка имеют связь с Россией.

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