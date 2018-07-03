2018-07-03T23:34:45+03:00
Экономика

Глава РКК «Энергия» подал в отставку

Его приемник будет избран 21 августа
Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный директор РРКК «Энергия» Владимир Солнцев. Фото:Михаил Метцель/ТАССГенеральный директор РРКК «Энергия» Владимир Солнцев. Фото:Михаил Метцель/ТАСС
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Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев подал в отставку. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», заявление об увольнении по собственному желанию написано с 3 августа.

Новый генеральный директор РКК будет избран 21 августа на внеочередном собрании акционеров предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. После ухода Солнцева временно исполнять обязанности главы «Энергии» будет

первый замдиректора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК Сергей Романов.

В Роскосмосе воздержались от комментариев по поводу даты избрания нового гендиректора корпорации.

Владимир Солнцев начинал работать в РКК с 2014 года в должности врио президента. В том же году в сентябре его избрали президентом компании. С июня 2016 года - гендиректор корпорации. До «Энергии» в 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО «Энергомаш».

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