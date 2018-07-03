2018-07-03T23:58:25+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Футболисты сборной Англии вышли в четвертьфинал чемпионата мира, впервые в истории победив в серии пенальти

Напряженнейший поединок выдался у британцев с Колумбией в Москве на стадионе "Спартак"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборная Англии стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018. В невероятно напряженном поединке 1/8 финала в Москве на стадионе "Спартак" подопечные Гарет Саутгейта одержали победу над Колумбией в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. На гол Кейна с пенальти на 57-й минуте колумбийцы ответили точным ударом Йерри Мины на 93-й минуте.

А вот в серии пенальти победителем оказалась сборная Англии - 4:3. И именно она идет дальше в следующий раунд. Колумбия - покидает турнир. Для английской сборной это по-истине историческое событие. Еще никогда до этого дна она не выигрывала серии пенальти на чемпионатах мира по футболу. Решающий удар нанес Эрик Дайер.

Таким образом, последней парой четвертьфиналистов стали Англия и Швеция. Матч пройдет 7 июля и начнется в 17:00.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия - Англия.

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