2018-07-04T00:29:26+03:00
Политика

Встреча Лаврова и Помпео до саммита глав США и России не запланирована

Министры иностранных дел по телефону обсудили предстоящие переговоры в Хельсинки
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Майкла Помпео не запланирована до начала саммита лидеров Росси и США, который состоится в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Таких планов нет. По крайней мере, на текущий момент», - отметила она.

По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства США, Лавров и Помпео во вторник по телефону обсудили предстоящие переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.

В МИД России уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Собеседники говорили о подготовке саммита в Хельсинки, а также о перспективах развития двусторонних отношений, «в том числе в сфере стратегической стабильности». Лавров и Помпео бегло обсудили вопросы мировой повестки, такие как ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.

Как ранее сообщал сайт «КП», встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Стало известно, что глава США рассчитывает до общих переговоров в составах делегаций поговорить с российским коллегой с глазу на глаз.

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