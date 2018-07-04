Встреча Лаврова и Помпео до саммита глав США и России не запланирована
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Майкла Помпео не запланирована до начала саммита лидеров Росси и США, который состоится в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
«Таких планов нет. По крайней мере, на текущий момент», - отметила она.
По словам главы пресс-службы внешнеполитического ведомства США, Лавров и Помпео во вторник по телефону обсудили предстоящие переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС.
В МИД России уточнили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Собеседники говорили о подготовке саммита в Хельсинки, а также о перспективах развития двусторонних отношений, «в том числе в сфере стратегической стабильности». Лавров и Помпео бегло обсудили вопросы мировой повестки, такие как ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове.
Как ранее сообщал сайт «КП», встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Стало известно, что глава США рассчитывает до общих переговоров в составах делегаций поговорить с российским коллегой с глазу на глаз.