В Сирии ликвидировали сына главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

СЕГОДНЯ 01:10 2018-07-04T01:10:31+03:00

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В Сирии убит сын лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Худайфа аль-Бадри уничтожен в ходе операции сирийских правительственных войск неподалеку от электростанции в городе Хомсе.

Как сообщает агентство Reuters, это заявление на новостном канале группировки сопровождалось фотографией молодого человека с винтовкой. Больше никаких подробностей не дается. Однако формулировка этого заявления дает понять, что сам аль-Багдади все еще жив, хотя его место нахождения неизвестно.

Последнее сообщение от Багдади было опубликовано в сентябре прошлого года. В Интернете появилась 46-минутная аудиозапись его обращения, в котором он призвал последователей по всему миру совершать нападения на Запад и продолжать боевые действия в Ираке и Сирии.

ИГ* - «Исламское государство», террористическая организация, запрещенная на територии России.