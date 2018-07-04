Юрист: Решение СПЧ по долгу СССР в России могут признать недействительными

СЕГОДНЯ 01:34 2018-07-04T01:34:20+03:00

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Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) может не признать суд России, если они противоречат законодательству страны. Такое заявление сделал юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин, комментируя требование ЕСПЧ выплатить долги СССР по облигациям.

«ЕСПЧ, безусловно, может выносить подобные решения, потому что Россия является правопреемником Советского Союза. Но Конституционный суд вправе не признавать эти решения, потому что они противоречат законодательству и основам государства Российской Федерации», — сказал Ванин в инетрвью RT.

Он отметил, что в России решения ЕСПЧ могут признать «неисполнимыми и недействительными», однако, российская сторона может добровольно исполнить требование европейской инстанции.

«Но, скорее всего, будет предпринята законная и легальная попытка оспорить это решение, поскольку речь идёт о серьёзных суммах и обязательствах другого государства, хоть Россия и является его правопреемником», — объяснил Ванин.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что суд в Страсбурге обязал российские власти погасить заложенность Советского Союза перед гражданами, которые в 1982 году приобрели премиальные облигации, но так и не получили обещанных выплат.