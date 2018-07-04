2018-07-04T02:02:38+03:00
Происшествия

Молния ударила в самолет в аэропорту Цюриха

Сотрудники авиакомпании не пострадали и завершили подготовку к вылету
Юлия ДИВЕЕВА
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Молния ударила в самолет авиакомпании SunExpress в аэропорту ЦюрихаМолния ударила в самолет авиакомпании SunExpress в аэропорту ЦюрихаФото: СОЦСЕТИ
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В аэропорту швейцарского города Цюриха молния ударила в хвостовую часть пассажирского «Боинг-737-800» авиакомпании SunExpress. Об этом сообщает сайт авиановостей JacdecNew.

По данным портала, на борту находились сотрудники авиакомпании, которые готовили самолет к вылету в турецкую Анталию. Никто из них не пострадал. Более того, лайнер после этого отправился в запланированный рейс.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о подобном ЧП, которое произошло 17 мая при посадке самолета в аэропорту Пулково. В лайнер, совершавший рейс из Москвы в Санкт-Петербург, в воздухе попала молния. К счастью, экипаж посадил судно без происшествий.

О таком же случае сообщали 10 января. В самолет Airbus A350 авиакомпании Finnair, направлявшийся из Хельсинки в Бангкок, ударила молния. Никто из пассажиров на борту не пострадал.Однако вылет обратного рейса пришлось задержать примерно на пять часов из=за проверки технического состояния лайнера после произошедшего.

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