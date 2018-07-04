2018-07-04T02:56:50+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Швеции

В перестрелке в городе Эребру участвовали несколько человек
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Швеции расследует стрельбу в ЭребруПолиция Швеции расследует стрельбу в ЭребруФото: REUTERS
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Не менее трех человек пострадали во время перестрелки в шведском городе Эребру, расположенном в 200 километрах от Стокгольма. Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в 22.00 (23.00 мск) в спальном районе города. Очевидцы сообщили, что в перестрелке участвовали несколько человек, пишет Оrebro Tribune.

Пока полиция никого не арестовала и даже не задерживала в связи с этим происшествием. Известно, что пострадавшие доставлены в больницу университета Эребру.

Правоохранительные органы сообщают, что начато расследование покушения на убийство.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 18 июня, в шведском городе Мальме произошла стрельба. Преступник около 20 раз выстрелил из автоматического оружия. В результате происшествия пострадали четыре человека.

В том же Мальме в августе 2017 года в оме профсоюзов мужчина начал стрелять. В здании находились от 70 до 100 человек. Трое пострадали.

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