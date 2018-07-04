Bank of America предрек повторение кризиса 1998 года

СЕГОДНЯ 03:49 2018-07-04T03:49:17+03:00

Эксперты банка сравнивают нынешнюю ситуацию в экономике с тем, что было 20 лет назад

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Мировой кризис 1997-1998 годов может снова посториться в скором времени. С таким предупреждением выступили аналитики Bank of America.

Эксперты отметили, что сейчас наблюдается динамика рынков, схожая с периодом, предшествующим событиям 1998 года. Тогда все закончилось экономическим кризисом в Азиатском регионе и дефолтом в России.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — заявил ведущий инвестиционный аналитик банка Майкл Хартнетт.

В Bank of America проводят параллели с ситуацией 1990-х годов, когда то, что считалось локализованным валютным кризисом с девальвацией тайского бата в 1997 году, вскоре распространилось на другие развивающиеся рынки. Тогда также наблюдалось укрепление доллара, а для развивающихся стран был характерен экономический спад, пишет агентство Bloomberg.

Как писал ранее сайт kp.ru, крупные банки в России началиповышать ставки по депозитам в долларах. В июне такое решение приняли 9 из 50 крупнейших российских банков.