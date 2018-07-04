Белый дом: США не признают «попытку России аннексировать Крым»

СЕГОДНЯ 04:14 2018-07-04T04:14:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация США не признаёт воссоединение Крыма с Российской Федерацией.Такое заявление сделал 3 июля заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Мы совершенно не признаем попытку России аннексировать Крым», — заявил он.

Белый дом поспешно опровергает слова президента страны Дональда Трампа, который сказал, что рассмотрит возможность признания Крыма российским, передает РИА Новости.

Напомним, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американские санкции в отношении России не будут отменены до тех пор, пока Крым снова не станет украинским. Она подчеркнула, что Вашингтон не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.