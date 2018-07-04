2018-07-04T04:45:17+03:00
Общество

В России один день в СИЗО теперь равен 36 часам в колонии

Порядок не распространяется на осужденных за тяжкие преступления и терроризм
Юлия ДИВЕЕВА
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Один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонииОдин день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России один день, проведенный под стражей в Следственном изоляторе, теперь равен полутора дня в колонии. Соответствующий закон во вторник одобрил президент России Владимир Путин.

В документе сказано, что день в СИЗО равен одному дню в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима. Если отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии — за полтора дня, а при отбывании наказания в колонии-поселении — за два дня. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что порядок распространяется на тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления и связь с террористической деятельностью. Также под действие закона не попадают преступники, которым смертную казнь заменили лишением свободы.

Домашний арест тоже будет включен в срок отбывания наказания из расчета два дня домашнего ареста к одному дню заключения.

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