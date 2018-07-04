Глава МИД Испании ответил на критику Трампа о военных расходах

СЕГОДНЯ 05:16 2018-07-04T05:16:39+03:00

Жозеп Боррель указал, что вооруженные силы королевства участвуют во всех миссиях НАТО

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Испания тратит на военные расходы менее двух процентов от ВВП, но делает это активно. Такое заявление сделал глава МИД Испании Жозеп Боррель в ответ на критику президента США Дональда Трампа в адрес Мадрида.

Хозяин Белого дома попрекнул испанцев за невыполнение обязательств перед НАТО и нежелание увеличивать расходы на оборону.

«Мы тратим меньше двух процентов ВВП, но тратим очень активно, наши вооруженные силы практически единственные, которые участвуют во всех миссиях НАТО», — пояснил Боррель.

По словам министра, из всех стран НАТО, помимо США лишь пять членов альянса соблюдают требуемый уровень военных расходов. Он указал на то, что Мадрид тратит на оборону меньше, но зато эффективно, передает РИА Новости.

Трамп в преддверии саммита НАТО в Брюсселе написал испанскому премьеру Педро Санчесу письмо с напоминанием о том, что предыдущее правительство Испании обещало увеличить расходы на оборону.