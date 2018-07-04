Россельхознадзор запретил ввоз мяса и рыбы с трех предприятий Белоруссии

СЕГОДНЯ 05:45 2018-07-04T05:45:02+03:00

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В Россию запрещены поставки продукции еще трех белорусских предприятий. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

С 4 июля в страну временно нельзя ввозить мясо говядины «Беларуськалию» и «Калинковичскому мясокомбинату» в связи с повторным выявлением тетрациклина в продукции. Также вступил в действие запрет на импорт рыбы из форелевого хозяйства «Лохва» из-за обнаруженных бактерий группы кишечной палочки.

В ведомстве уточнили, что «Беларуськалий» заявлена как поставщик мяса в РФ. Россельхознадзор установил усиленный лабораторный контроль в отношении продуктов предприятий «Мозырские молочные продукты», ОАО «Молоко», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Молочные горки» и ТПК «Продинвест». В продукции этих компаний выявили превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.

Всего в список белорусских предприятий, поставки продукции которых запрещены в России, входит около 60 компаний.

Как писал сайт kp.ru 7 июня, Россельхознадзор выявил превышение содержания нитратов в питьевом молоке ряда белорусских предприятий. Речь идет о продукции «Минского молочного завода №1», «Данон Пружаны», «Молочного гостинца», «Оршанского молочного комбината», а также солигорского филиала «Слуцкого сыродельного комбината» и нарочанского филиала «Молодечненского молочного комбината».