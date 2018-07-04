В Хельсинки могут пройти несколько акций протеста в день встречи Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 08:43 2018-07-04T08:43:23+03:00

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В Хельсинки в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля могут пройти несколько акций протеста.

По данным телекомпании Yle, полиция уже получила заявки на проведение четырех демонстраций. Одну из них планирует провести молодежное крыло правительственной Национальной коалиционной партии. Вторую акцию организовывает группа выходцев из России, проживающих в Финляндии. Молодежное крыло Национальной коалиционной партии хочет протестовать против воссоединения Крыма с Россией, а также выступает против введенных администрацией президента США пошлин на алюминий и сталь.

Пока не сообщается, где именно будут проводиться акции. В полиции заявили, что это будет известно, когда выяснится, где именно пройдут переговоры лидеров двух стран.

Напомним, пресс-служба Кремля ранее подтвердила, что 16 июля в Хельсинки состоится встреча Трампа и Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран обсудят несколько вопросов, в том числе ситуацию в Сирии.