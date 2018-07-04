Президента Боливии доставили в больницу для планового обследования

СЕГОДНЯ 09:21 2018-07-04T09:21:34+03:00

Отмечается, что Эво Моралес вернется к исполнению своих обязанностей в течение нескольких дней

Изменить размер текста: A A

В больницу боливийского города Ла-Пас доставили президента страны Эво Моралеса для проведения планового обследования.

"С целью проведения регулярных запланированных медицинских обследований президент Боливии Эво Моралес Айма помещен в клинику в Ла-Пасе", — говорится в заявлении администрации президента Боливии.

Отмечается, что в течение нескольких следующих дней после обследования президент "вернется к исполнению своих государственных обязанностей", передает ТАСС.

Напомним, в апреле этого года 58-летний Моралес перенес операцию по удалению опухоли на голосовых связках. Доброкачетсвенную опухоль обнаружили во время его лечения на Кубе. Моралес родился в 1959 году, занимает пост президента Боливии с 22 января 2006 года.

В мае стало известно, что бывший президент США Джордж Буш — старший был госпитализирован в американском штате Мэн.