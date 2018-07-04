2018-07-04T09:29:01+03:00
Политика

Интерес к России у украинских туристов продолжает расти

Только в I квартале 2018 года с туристическими целями Россию посетили около 5,3 тысяч украинцев
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Только в I квартале 2018 года с туристическими целями Россию посетили около 5,3 тыс. украинцевТолько в I квартале 2018 года с туристическими целями Россию посетили около 5,3 тыс. украинцевФото: REUTERS
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Количество граждан Украины, желающих побывать в России, продолжает неукоснительно расти. Причем, это не столько желание податься в соседнюю страну на заработки, сколько просто приехать с целью туристической поездки или навестить родственников. Причем по нескольку раз за год.

Как следует из данных ФСБ России, в первом квартале текущего года примерно 5,3 тысяч украинских граждан посетили Россию с целью туризма, что почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева объясняет это пониманием рядовых украинцев необходимости налаживания дружеских отношений с Россией. По словам парламентария, граждане Украины знают, что им нечего бояться в России. При этом она отметила, что многие её знакомые, побывавшие в РФ, рассказали, что к ним относились там доброжелательно и даже еще теплее, чем раньше.

В то же время, как отмечает газета «Известия», зафиксированный всплеск роста числа украинских туристов не связан с Чемпионатом мира по футболу-2018, ибо он пришелся на первые три месяца нынешнего года.

К слову, Украина с 2014 года лидирует по показателю международной миграции в РФ, в 2013-м первое место занимал Узбекистан. По данным Росстата, с 2014 по 2017 год общее число прибывших в Россию украинцев составило 638,2 тыс. человек.

Стоит отметить, что нынешние киевские власти всеми силами стараются снизить популярность поездок своих граждан в Россию. Так, в преддверии чемпионата мира Киев советовал гражданам воздержаться от посещения РФ из-за «гарантированных провокаций». В ответ российский МИД призвал украинцев «не слушать дураков» и подчеркнул, что украинцев будут рады видеть на мундиале.

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