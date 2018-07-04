2018-07-04T09:57:43+03:00
Общество

Названы российские регионы с самым загрязненным воздухом

Хуже всего обстоит дело в Бурятии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Роспотребнадзор назвал регионы с самым грязным воздухомРоспотребнадзор назвал регионы с самым грязным воздухомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Роспотребнадзор опубликовал список российских регионов, где уровень загрязненности воздуха находится на самом высоком уровне. Как следует из списка, самая неблагополучная обстановка на данный момент в Бурятии.

Также, в числе самых загрязненных регионов присутствуют Курская и Иркутская области, Хабаровский и Красноярский края.

Стоит отметить, что Бурятия регулярно попадает в данный рейтинг. Региональные власти объясняют это существенными выбросами бензапирена, возникающими в результате работы местных угольных котельных. Решить проблему планируют до 2020 года с помощью централизации отопления.

Примечательно, что в черном списке оказалась и Республика Крым. Однако приведенные данные не отображают состояния курортных зон, подчеркивают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом в России химические примеси были зарегистрированы в менее 0,75% всех проб. При этом уровень загрязнения воздуха в сельскохозяйственных районах ниже, чем в городских. В то же время, самыми благополучными в этом плане оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

Рейтинг был составлен с учетом превышения в воздухе предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, сообщает газета «Известия».

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