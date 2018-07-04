Администрация Трампа хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы

СЕГОДНЯ 10:18 2018-07-04T10:18:52+03:00

Администрация президента США хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы Фото: REUTERS

Отмечается, что новые нормы не будут иметь силу закона, но их приравнивают к официальной позиции федеральных властей

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Администрация президента США Дональда Трампа может отменить принцип расового многообразия при приеме новых учащихся в школы и вузы страны.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, Белый дом планирует представить новые стандарты, по которым Минобразования США призывает руководство различных учебных заведений не обращать никакого внимания на расовую принадлежность абитуриентов.

"Новые нормы не будут иметь силу закона, однако приравниваются к официальной позиции федеральных властей", - пишет издание.

Напомним, во время правления предыдущего президента США Барака Обамы была введена практика, при которой руководству вузов, школ и других учебных заведений было рекомендовано принимать на обучение представителей различных рас.

По информации источника издания, администрация США не намерена сократить поддержку меньшинств, а только хочет привести стандарты "ближе к букве закона". Отмечается, что разработка новых норм началась после скандала в Гарвардском университете, где проводилось расследование в связи с сообщениями о случаях расовой дискриминации при поступлении.