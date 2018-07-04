2018-07-04T10:18:52+03:00
В мире

Администрация Трампа хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы

Отмечается, что новые нормы не будут иметь силу закона, но их приравнивают к официальной позиции федеральных властей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Администрация президента США хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузыАдминистрация президента США хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Администрация президента США Дональда Трампа может отменить принцип расового многообразия при приеме новых учащихся в школы и вузы страны.

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, Белый дом планирует представить новые стандарты, по которым Минобразования США призывает руководство различных учебных заведений не обращать никакого внимания на расовую принадлежность абитуриентов.

"Новые нормы не будут иметь силу закона, однако приравниваются к официальной позиции федеральных властей", - пишет издание.

Напомним, во время правления предыдущего президента США Барака Обамы была введена практика, при которой руководству вузов, школ и других учебных заведений было рекомендовано принимать на обучение представителей различных рас.

По информации источника издания, администрация США не намерена сократить поддержку меньшинств, а только хочет привести стандарты "ближе к букве закона". Отмечается, что разработка новых норм началась после скандала в Гарвардском университете, где проводилось расследование в связи с сообщениями о случаях расовой дискриминации при поступлении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Иностранных болельщиков интересует, где спит Ленин и где находится «станция с собачками»
Болгария заявила о готовности к реализации «Турецкого потока»
Сборная России готовится к матчу ЧМ с Хорватией: Самедов вернулся в общую группу, Жирков работает индивидуально
Siri прервала речь британского министра, чтобы рассказать ему о Сирии
В России могут ужесточить наказание для пьяных пилотов и авиадебоширов
«Что-то не так в британском королевстве»: Пушков прокомментировал новый инцидент в Солсбери
Авиасообщение между Дамаском и Москвой восстановлено
Застрявшая в пещере футбольная команда здорова и готовится к эвакуации
Посол Швеции отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ-2018
Трамп выразил надежду, что США никогда не придется воспользоваться вооруженными силами
Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива