Трамп выразил надежду, что США никогда не придется воспользоваться вооруженными силами

СЕГОДНЯ 10:40 2018-07-04T10:40:43+03:00

По словам американского президента, после восстановления вооруженные силы станут «масштабными, мощными и сильными»

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Президент США Дональд Трамп надеется, что Вашингтоне никогда не придется воспользоваться своей армией, на восстановление которой направляются сотни миллиардов долларов.

«Мы восстанавливаем американскую безопасность, возрождая наши великие вооруженные силы. В этом году мы предоставили… рекордные 700 миллиардов долларов для нашей армии. В следующем году — 716 миллиардов долларов, больше чем когда-либо», - сказал Трамп на торжественном вечере в штате Западная Виргиния в преддверии Дня независимости.

Он подчеркнул, что после восстановления вооруженные силы станут «масштабными, мощными и сильными».

«Сильнее чем когда-либо. И, надеюсь, нам никогда не придется их использовать», — добавил Трамп, речь которого была опубликована на сайте Белого дома.

По мнению американского лидера, "чем сильнее становятся" США, "тем меньше вероятность того, что нам придется воспользоваться (армией)".

"Будем надеяться, что нам никогда не придется воспользоваться этим потрясающим оборудованием, которое создается прямо здесь (в США). Лучшим в мире", — добавил Трамп, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует существенно увеличить военный бюджет на 2019 год - до 716 миллиардов долларов.