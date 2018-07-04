Авиасообщение между Дамаском и Москвой восстановлено

СЕГОДНЯ 10:58 2018-07-04T10:58:52+03:00

Первый авиарейс из Сирии прибудет в российскую столицу 4 июля

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Между Москвой и Дамаском восстановлено авиасообщение. Полеты возобновляет частная сирийская компания - Cham Wings Airlines.

Сообщается, что перевозчик будет ежедневно выполнять по одному рейсу в Москеву. Первый полет состоится в среду, 4 июля. Воздушное судно Airbus А320 вылетит из Дамаска в 18.00 по московскому времени и приземлится в столичном аэропорту «Внуково» в 23.05.

Обратные рейсы будут осуществляться также один раз в сутки. Самолет будет вылетать ночью в 00.30 с прилетом в Сирию в 06:00, передает сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что ранее возобновить авиасообщение планировалось уже 20 июня, однако подготовить все к этому времени не получилось и запуск полетов был перенесен на начало июля, передает ФАН.

Напомним, что в настоящий момент между Россией и Сирией нет регулярного авиасообщения.