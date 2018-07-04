В России могут ужесточить наказание для пьяных пилотов и авиадебоширов

СЕГОДНЯ 11:03 2018-07-04T11:03:02+03:00

Российской Федерации могут увеличиться штрафы за мелкое хулиганство во время авиаперелетов Фото: EAST NEWS

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Уже в ближайшее время в Российской Федерации могут увеличиться штрафы за мелкое хулиганство во время авиаперелетов. Соответствующий законопроект разработал и внес в Госдуму кабинет министров страны, а 4 июля документ планирует рассмотреть перед первым чтением Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Как следует из проекта закона, невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, курение и отказ пристегнуть ремни безопасности, обойдутся нарушителям в 20-40 тысяч рублей.

Кроме того, возрастут и штрафы за нарушение правил фото и видеосъемки на борту, а также пользования мобильными телефонами — со 100 рублей до 1 тысячи рублей.

Изменения в законодательстве могут коснуться и летного персонала. К примеру, за полет в нетрезвом виде или отказ от освидетельствования предлагается установить штраф пилоту в размере 50 тысяч рублей вдобавок к уже предусмотренному лишению прав на 2–3 года.

Как сообщает газета «Известия», если документ будет принят парламентариями, изменения планируется внести в Административный кодекс РФ. При этом возможность назначать нарушителю административный арест на срок до 15 суток сохранится.

С июня 2018 года в России вступил в силу закон о списках авиадебоширов, который даёт авиакомпаниям право самостоятельно составлять «стоп-листы» пассажиров.