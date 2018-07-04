Сборная России готовится к матчу ЧМ с Хорватией: Самедов вернулся в общую группу, Жирков работает индивидуально

СЕГОДНЯ 11:25 2018-07-04T11:25:50+03:00

Четвертьфинальный поединок в Сочи уже через три дня

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В среду, 4 июля, футболисты сборной России продолжили на очередной тренировке готовиться к четвертьфинальной игре ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Из главных новостей - в общую группу вернулся полузащитник Александр Самедов. А вот Юрий Жирков начал работать по индивидуальной программе.

По результатам обследования, выяснилось, что у Юрия - воспаление сухожилия одной из мышц голени. Точные срок восстановления игрока пока что не сообщаются. Вместе с тем, получивший травму в матче открытия ЧМ-2018 Алан Дзагоев пропустил тренировку из-за того, что у него возник миофасциальный синдром мышц спины.

Матч четвертьфинала ЧМ-2018 Россия - Хорватия пройдет в Сочи 7 июля на стадионе "Фишт".