В Минсоцтруда рассказали о росте зарплат россиян на 10% за три месяца

СЕГОДНЯ 12:36 2018-07-04T12:36:13+03:00

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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали об увеличении зарплат россиян. По словам главы ведомства Максима Топилина, только за первые месяцы с начала 2018 года они выросли почти на 10%.

"У нас сейчас уровень безработицы ниже 4%, такого не было никогда. Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года — почти на 10%, такого не было с начала 2000-х годов", — сказал Топилин.

Кроме того, как добавил глава Минсоцзащиты, в настоящее время на рынке труда наблюдается дисбаланс между спросом и предложинием, что создало определенную "нехватку рабочих рук".

Несмотря на подобную тенденцию, в Минсоцтруда уверены, что в скором времени ситуация выравняется. "Мы будем сдвигать планку возраста и, безусловно, люди будут больше трудиться и получать большие зарплаты", - заключил глава Минтруда в интервью радиостанции «Говорит Москва».