2018-07-04T12:55:14+03:00
В мире

Япония готовится к встрече Абэ и Путина на ВЭФ в сентябре

Последний раз переговоры президента России и премьера Японии состоялись в конце мая этого года
Екатерина БОЛГОВА
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В Японии проводят подготовку к встрече президента РФ Владимир Путина и премьер-министра Японии Синдзо АбэВ Японии проводят подготовку к встрече президента РФ Владимир Путина и премьер-министра Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Япония готовится к встрече премьер-министра страны Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. "Мы ведем подготовку к встрече лидеров наших стран на ВЭФ", - заявил заместитель главы МИД Японии Такэо Мори в преддверии встречи со своим российским коллегой Сергеем Рябковым.

Напомним, последний раз переговоры президента России и премьера Японии состоялись в конце мая этого года. Абэ выступает как регулярный участник экономического форума во Владивостоке.

В Токио проводится девятый по счету раунд стратегического диалога заместителей министров иностранных дел России и Японии. Стороны обсуждают международные и региональные вопросы безопасности. Подобная встреча состоялась в последний раз в августе 2017 года в российской столице, передает ТАСС.

Россия и Япония проводят консультации по мирному договору по итогам Второй мировой войны. Проблемным моментом является принадлежность южной части Курил, принадлежность которой оспаривает Япония.

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