Япония готовится к встрече Абэ и Путина на ВЭФ в сентябре
Япония готовится к встрече премьер-министра страны Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. "Мы ведем подготовку к встрече лидеров наших стран на ВЭФ", - заявил заместитель главы МИД Японии Такэо Мори в преддверии встречи со своим российским коллегой Сергеем Рябковым.
Напомним, последний раз переговоры президента России и премьера Японии состоялись в конце мая этого года. Абэ выступает как регулярный участник экономического форума во Владивостоке.
В Токио проводится девятый по счету раунд стратегического диалога заместителей министров иностранных дел России и Японии. Стороны обсуждают международные и региональные вопросы безопасности. Подобная встреча состоялась в последний раз в августе 2017 года в российской столице, передает ТАСС.
Россия и Япония проводят консультации по мирному договору по итогам Второй мировой войны. Проблемным моментом является принадлежность южной части Курил, принадлежность которой оспаривает Япония.