Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми

СЕГОДНЯ 13:09 2018-07-04T13:09:11+03:00

Также он отметил, что на БРИКС планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества двух государств

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Владимир Путин ждет самиит БРИКС в ЮАР и Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, чтобы встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Перед отъездом я встречалась с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, выполняю его поручение: он просил передать вам привет, наилучшие пожелания, с нетерпением ждет новой встречи с вами в Южной Африке и на Восточном экономическом форуме во Владивостоке», - сообщила Матвиенко на встрече с Си Цзиньпином во время официального визита в Китае.

Сам лидер КНР в свою очередь считает, что контакты с президентом России Владимиром Путиным свидетельствуют о нарастающем и стратегически важном сотрудничестве двух стран. По его словам, на БРИКСЕ лидеры будут обмениваться мнениями по китайско-российским отношениям и намечать планы дальнейшего сотрудничества, чтобы удерживать отношения в правильном русле.

«Недавно мне было приятно в Пекине принимать уважаемого господина [президента РФ Владимира] Путина с его государственным визитом в Китай. В ходе этого визита, очень насыщенного мероприятиями, в том числе я вручил ему первый наш государственный орден - орден Дружбы КНР. Это показывает высокую степень и особый характер китайско-российских отношений, которые фактически являются незаменимыми» - отметил Си Цзиньпин на встрече с делегацией из России.