2018-07-04T13:21:24+03:00
В мире

В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве на следующей неделе. Об этом на ежедневном пресс-брифинге журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"С Нетаньяху встреча запланирована", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, идет ли речь о проведении такой встречи на следующей неделе.

Накануне официальный представитель канцелярии главы израильского привительства Анна Йонатан Леус сделала заявление для прессы, в котором уточнялось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.

В конце июня появилась информация, что премьер израиля Беньямин Нетаньяху и палестинский лидер Махмуд Аббас могут встретиться в Москве, если оба примут приглашение российского лидера посетить финал ЧМ-2018, который пройдет на столичном стадионе «Лужники» 15 июля.

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