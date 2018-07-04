2018-07-04T13:27:58+03:00
Общество

Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года

Сейчас мальчик рассматривает предложения сразу нескольких вузов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Бельгии 8-летний мальчик освоил школьную программу за 1,5 годаВ Бельгии 8-летний мальчик освоил школьную программу за 1,5 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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В бельгийском городе Брюгге восьмилетний вундеркинд прошел школьный курс всего за 1,5 года. Мальчик по имени Лоран Симон всего за несколько месяцев освоил программу, которая рассчитана на шесть лет.

Отмечается, что одноклассники Лорана были старше более чем в два, однако это не смущало ребенка и зачастую он усваивал материал, лучше приятелей. Уровень IQ Симона составляет 145, что характеризует ребенка, как очень одаренного и интеллектуально развитого.

Родители мальчика рассказали, что их сын с детства не очень любил играть с детьми, и отдавал предпочтение книгам, особенно ему нравилось решать математические задачки. К слову, математика и сейчас является любимым предметом Лорана. По его словам, эта наука заинтересовала его, «потому что она настолько обширна, что в ней есть и статистика, и геометрия, и алгебра», передает сайт argumenti.ru.

Отмечается, что Симон уже получил несколько предложений от вузов со всего мира, однако пока не определился, куда будет поступать. Известно, что ребенок свободно владеет несколькими иностранными языками и мечтает связать свою жизнь с компьютерным делом, передает Пятый канал.

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