«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США

СЕГОДНЯ 13:42 2018-07-04T13:42:55+03:00

Она считает, что мировой финансовый кризис невозможно было бы разрешить быстро без сотрудничества на международном уровне

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что торговый конфликт между ЕС и США может перерасти в торговую войну, если обе стороны не приложат усилия к разрешению возникшего вопроса.

«Мы столкнулись с пошлинами на алюминий и сталь. Дискуссии станут еще более серьезными, если будут взиматься пошлины на автомобили, которые импортируются в США. Это уже имеет очертания торгового конфликта, не хочу говорить других слов. Нужно сделать все, чтобы попытаться разрядить этот конфликт, чтобы он не перерос в настоящую войну, однако для этого нужны две стороны», - отметила канцлер на выступлении в бундестаге на слушаниях по бюджету.

Меркель также заявила, что мировой финансовый кризис, повлекший за собой появление формата G20, невозможно было бы разрешить быстро, если бы не сотрудничество на международном уровне.

В марте 2018 года США ввели повышенные пошлины на импорт стали в 25% и алюминия в 10% из третьих стран, но страны Евросоюза получили отсрочку до 1 июня. Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС части товаров США.