Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей

СЕГОДНЯ 13:39 2018-07-04T13:39:56+03:00

Пресс-секретарь президента РФ порекомендовал обратиться в Генштаб России по этому вопросу

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция главы Генштаба Украины на сообщения о присвоении имен украинских городов российским военным частям не являются темой Кремля.

"Я все-таки рекомендовал вам обратиться в Генштаб России (с просьбой) прокомментировать заявление начальника Генштаба Украины, это не прерогатива Кремля", — сказал Песков журналистам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин присвоил нескольким воинским частям и подразделениям почетные звания в честь памятных мест времен Великой Отечественной войны. Среди этих названий были наименования в честь Житомира, Львова, Витебска и Варшавы. Например, 68-й танковый полк стал именоваться гвардейским Житомирско-Берлинским.

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что этот шаг является "четким сигналом Украине и миру, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме".