В больнице скончались двое пострадавших в результате стрельбы в шведском Эребру

СЕГОДНЯ 13:54 2018-07-04T13:54:26+03:00

Три человека были госпитализированы, у двоих из них состояние оценивалось как тяжелое

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Двое мужчин, которые были ранены в результате стрельбы в городе Эребру, находящийся в 200 километров от столицы Швеции, Стокгольма, скончались в больнице. Всего в результате происшествия пострадали три человека, все они были переданы в руки врачей.

Как сообщает прокурор Сара Хансен местному отделению телеканала SVT, полиция квалифицировала два случая как убийство и один — покушение на убийство. Также она отметила, что на данный момент подозреваемый арестован, проводится тщательное расследование.

Напомним, что сообщение о перестрелке в спальном районе города Эребру на юге Швеции поступило в полицию около 22.00 (23:00 по московскому времени) 3 июня. В результате стрельбы пострадали 3 человека, двое мужчин находились в тяжелом состоянии в больнице. На тот момент полиция никого не арестовала и не задержала, заявляя об активном проведении расследования случившегося.