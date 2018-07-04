2018-07-04T13:53:01+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Песков: пока непонятно, посетит ли Путин матч Россия - Хорватия

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу состоится в субботу, 7 июля, в Сочи
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока невозможно сказать, посетит ли Владимир Путин на матч чемпионата мира по футболу с участием российской сборной против команды Хорватии в Сочи.

"Нет, пока непонятно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в среду, 4 июля.

Напомним, 1 июля российские футболисты одержали победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Россияне выиграли в серии пенальти со счетом 4:3. Вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев отбил два мяча соперников.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу российская сборная встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. За несколько часов до этого в Самаре сыграют Швеция и Англия. А днем ранее в Нижнем Новгороде на поле выйдут команды Уругвая и Франции, а в Казани встретятся Бразилия и Бельгия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: пока нет оснований для возобновления выплат в Совет Европы
"Синдром фантомных болей": в Совфеде ответили на обвинения Украины в адрес России в «краже» названия страны
Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу
Минтруд предложил работодателям премировать некурящих сотрудников
Резкого роста цен на жильё не ожидают в Москве
Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018‍
В России уменьшилось количество людей с психическими расстройствами
Путин внес изменения в состав Совета безопасности России
Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера у режиссера "Призрака в доспехах"
Госдеп США отказался называть сроки полной денуклеаризации КНДР
В Польше считают, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке - 2"
Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов
Кремль исключил встречу Путина и Трампа в пригороде Хельсинки
В больнице скончались двое пострадавших в результате стрельбы в шведском Эребру
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи