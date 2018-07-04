Песков: пока непонятно, посетит ли Путин матч Россия - Хорватия

СЕГОДНЯ 13:53 2018-07-04T13:53:01+03:00

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу состоится в субботу, 7 июля, в Сочи

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока невозможно сказать, посетит ли Владимир Путин на матч чемпионата мира по футболу с участием российской сборной против команды Хорватии в Сочи.

"Нет, пока непонятно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в среду, 4 июля.

Напомним, 1 июля российские футболисты одержали победу над сборной Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Россияне выиграли в серии пенальти со счетом 4:3. Вратарь нашей сборной Игорь Акинфеев отбил два мяча соперников.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу российская сборная встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. За несколько часов до этого в Самаре сыграют Швеция и Англия. А днем ранее в Нижнем Новгороде на поле выйдут команды Уругвая и Франции, а в Казани встретятся Бразилия и Бельгия.