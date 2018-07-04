2018-07-04T14:04:20+03:00
В мире

Кремль исключил встречу Путина и Трампа в пригороде Хельсинки

Точное место встречи лидеров России и США еще не определено
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин и Дональд ТрампВладимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом никогда не планировалась для проведения в пригороде столицы Финляндии Хельсинки городе Вантаа. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ни о каком изменении места говорить не приходится, в Вантаа проводить и не планировалось изначально», — подчеркнул Песков.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, где же именно пройдет встреча глав двух сверхдержав, пресс-секретарь ответил, что Кремль пока не готов это сообщить.

"Скажем так, о месте будет своевременно сообщено", - сказал представитель Кремля.

Накануне в СМИ появилась информация, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов может пройти в одном из четырех мест в Финляндии. Речь шла о правительственной резиденции Кенигстед в Вантаа, резиденции президента Финляндии, отеле Hilton Helsinki Kalastajatorppa, что располагается в 15 минутах езды от финской столицы, а также Президентском дворце в центре Хельсинки.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Финляндии. Переговоры лидеров государств пройдут в формате тет-а-тет, а уже после в расширенном составе. Главы государств планируют обсудить перспективы улучшения двусторонних отношений, а также международную повестку дня.

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