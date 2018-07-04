2018-07-04T14:13:02+03:00
Политика

Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов

Проект объединит достижения военнослужащих и подразделений всех видов и родов войск
Екатерина БОЛГОВА
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Минобороны откроет собственную книгу рекордовМинобороны откроет собственную книгу рекордовФото: REUTERS
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Министерство обороны России запустит на своем официальном сайте собственную книгу рекордов.

"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной области, зайдя на сайт. Книга рекордов познакомит всех желающих с выдающимися достижениями военных и подразделений различных видов и родов войск.

"Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил", - добавили в ведомстве.

Так, книга расскажет о самых долгих беспосадочных полетах на самолетах Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95. Пользователей познакомят с самым длительным погружением моряков подлодки и посадка Ан-124 "Руслан" на лед в Заполярье.

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