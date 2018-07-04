Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов
Министерство обороны России запустит на своем официальном сайте собственную книгу рекордов.
"Сегодня на официальном сайте Министерства обороны открывается уникальный электронный информационный ресурс "Книга рекордов Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны отметили, что пользователи смогут ознакомиться с яркими достижениями и рекордами в военной области, зайдя на сайт. Книга рекордов познакомит всех желающих с выдающимися достижениями военных и подразделений различных видов и родов войск.
"Цифровой ресурс будет постоянно обновляться с учетом новых военных достижений, включая выполнение специальных задач военнослужащими всех видов и родов войск Вооруженных сил", - добавили в ведомстве.
Так, книга расскажет о самых долгих беспосадочных полетах на самолетах Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95. Пользователей познакомят с самым длительным погружением моряков подлодки и посадка Ан-124 "Руслан" на лед в Заполярье.