В Польше считают, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке - 2"

СЕГОДНЯ 14:14 2018-07-04T14:14:50+03:00

Премьер республики Матеуш Моравецкий приравнивает строительство газопровода к созданию инструмента влияния на европейскую экономику и политику

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Европейский союз не нуждается в "Северном потоке - 2", поскольку этот проект якобы может оказать влияние на политическую ситуацию на Западе. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Выступая в среду, 4 июля, на заседании Европарламента в Страсбурге, он заявил, что строительство газопровода преследует не столько экономические цели, сколько политические, а также "ведет к дестабилизации" в регионе.

"Евросоюз не нуждается в "Северном потоке-2", — приводит Польское радио слова Моравецкего.

Глава польского правительства подчеркнул, что строительство этого газопровода фактически предоставит России "инструмент влияния не только на европейскую экономику, но и политику".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аналогичную позицию высказывали также эстонские власти. Так, министр иностранных дел республики Свен Миксер призывал остановиться реализацию "Северного потока - 2", поскольку он якобы станет рычагом воздействия на страны Европы.